الشيوخ الأمريكي يرفض خطة ترامب بشأن الهجرة

واشنطن(صدى):

رفض مجلس الشيوخ الأميركي الخميس خطة مشتركة للحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن الهجرة تحمي نحو 1,8 مليون مهاجر من “الحالمين” من خطر الترحيل، كما رفض المجلس خطة طرحها الرئيس دونالد ترامب لحل هذه المسألة.

وحسب فرانس برس، حاز مشروع القانون المشترك على دعم 54 صوتا مقابل 45 صوتا رافضا، لكنه فشل في الحصول على تأييد 60 صوتا، وهو الحد الأدنى الضروري لتمرير أي قانون في الكونغرس المنقسم بين الحزبين بهامش ضيق للغاية.

في حين سقطت خطة ترامب بحصولها على 39 صوتا مقابل رفض ستين صوتا.