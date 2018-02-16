وثيقة من الأمن اللبناني يتعهد فيها طالب سوري بعدم الارتباط بأي فتاة لبنانية خلال الدراسة

بيروت(صدى):

أورد أحد المواقع صورة عن وثيقة صادرة عن الأمن العام اللبناني يتعهد فيها طالب سوري بعدم الارتباط أو الزواج من فتاة جنسية لبنانية طوال فترة إقامته ودراسته في البلاد.

وجاء في التعهد: “على مسؤوليتي المدنية والجزائية، أنه لا يوجد علاقة أو ارتباط من أي نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية اللبنانية وأني أتعهد بعدم الزواج من اي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراستي في لبنان”.

ووقع طالب من الجنسية السورية، تعهداً بنفس المعنى، جاء فيه: “أنا الموقع ادناه من الجنسية السورية، أصرح طائعاً مختاراً، وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً وقانوناً انه لما كنت مسجلاً في معهد الدراسات الاسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف فإني أقر بموجبه وعلى كامل مسؤوليتي، من حقوقية وجزائية في حال ثبوت العكس، أنني عازب ولم يسبق لي الزواج لغاية تاريخه”.

وتعهد الطالب في الوثيقة التي وقعها، “بعدم الزواج طيلة فترة اقامتي على الأراضي اللبنانية. وإشعارا مني بما تقدم أوقع على هذا الإقرار والتعهد لإبرازه حيث تدعو الحاجة وللعمل عند الاقتضاء”.