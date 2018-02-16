مجلس الأمن يوافق على ” جريفيث ” مبعوثا خاصا لليمن

واشنطن(صدى):

وافق مجلس الأمن الدولي أمس الخميس على تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن، ليكون بذلك ثالث وسيط خلال سبع سنوات يتم تكليفه بملف النزاع اليمني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أبلغ المجلس الثلاثاء في رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس قراره تعيين غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.

وكانت لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي مهلة تنتهي الخميس في الساعة 17,00 (22,00 ت غ) للاعتراض على هذا التعيين. وقد وقع الخيار على الوسيط البريطاني بعد أسابيع من المشاورات، بحسب دبلوماسيين.

ولم يتوصل ولد الشيخ أحمد الذي عيّن في أبريل 2015 إلى أي نتيجة لإنهاء النزاع في اليمن، وأبلغ الأمم المتحدة أنه لا ينوي البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في فبراير 2018.