فلسطينيون يمنعون إقامة مستوطنة على أراضيهم

القدس المحتلة(صدى):

اشتبك مئات الفلسطينيين من بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، الخميس، مع القوات الإسرائيلية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم.

وصعد المئات من سكان البلدة من مختلف الأعمار باتجاه الجبل المقابل للبلدة وهم يحملون شتلات الزيتون والأعلام الفلسطينية وبدؤوا بزراعتها على الجبل الذي وضع عليه المستوطنون عددا من البيوت المتنقلة.

وبعد مناوشات بين المواطنين والجنود الذين حاولوا منعهم من الوصول إلى تلك البيوت، بدأ الجنود بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. ورد بعض المواطنين برشق الجنود بالحجارة.