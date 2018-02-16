البيت الأبيض: روسيا شنت أكبر هجوم إلكتروني في التاريخ

واشنطن(صدى):

قال بيان للمكتب الصحفي للبيت الأبيض، أمس الخميس، إن روسيا شنت هجوما إلكترونيا في يونيو 2017 هو الأكبر في التاريخ.

وأضاف البيان، أن الهجوم الإلكتروني الروسي تسبب في خسائر طالت أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأميركية.

وهدد البيت الأبيض روسيا بـ”عواقب دولية” على خلفية هجوم “نوت-بيتيا” الإلكتروني الذي يُعتبر “الأكثر تدميرا وكلفة في التاريخ” بحسب ما جاء في بيان.

وقال البيت الأبيض إن هذا الهجوم الذي شنه الجيش الروسي في يونيو 2017 “غير مسؤول وعشوائي، وستكون له عواقب دولية”.