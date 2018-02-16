الإطاحة بمقيم لقيادته مركبة بدون أبواب في شوارع الرياض

عادل الحربي (صدى):

ذكرت الإدارة العامة للمرور أنها ألقت القبض على مقيم لقيادته مركبة من نوع “كيا” بدون أبواب، والسير بها في شوارع مدينة الرياض.

وأوضحت أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي يُظهر قائد مربكة من نوع ” كيا ” بيضاء اللون يسير بها على أحد شوارع العاصمة الرياض بدون وجود أبواب، فقد بحثت الجهات المختصة في مرور الرياض وتحرت عن قائد المركبة، وألقت القبض عليه، واتضح أنه من المقيمين، وجرى حجز مركبته، وإحالة أوراقه إلى الهيئة المرورية لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكدت إدارة المرور أن قيادة المركبة بدون توفير التجهيزات اللازمة كالأبواب والأنوار وما في حكمها يعتبر مخالفة مرورية؛ نظراً لكون هذه المخالفة تعرض مستخدمي الطريق للخطر.