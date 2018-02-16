أول رد من “سناب شات” بعد توقفها في عدد من دول العالم

علي العنزي(صدى):

في أول رد من شركة تطبيق “سناب شات” لللتفاعل مع شكاوى المستخدمين في عدد من دول العالم بشأن تعرض الخدمة للانقطاع بشكل مفاجئ.

وقالت الشركة المالكة للتطبيق في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بـ”تويتر”، إنها على دراية بحدوث مشكلة وتعمل على إصلاحها، داعيةً المستخدمين باستمرار فتح حساباتهم عبر التطبيق.

يشار إلى أن الكثير من مستخدمي التطبيق أبدوا استياءهم من الانقطاع المفاجئ في خدمة تطبيق التراسل الفوري، حيث تزامن ذلك مع إعلان الشركة عن إعادة تصميم مثير للجدل للتطبيق.