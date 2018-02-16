” الأحوال المدنية ” بالجنادرية تعرض خدمة إصدار بطاقة الهوية ببصمة العين

عادل الحربي (صدى):

قدم جناح الأحوال المدنية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” جنادرية 32 ” إطلالة سريعة لخدمات إلكترونية سترى النور قريباً، منها إصدار الهوية ببصمة العين.

وعرض الجناح عدداً من التطورات الحديثة بينها جهاز تقني لالتقاط بصمة العين أثناء تجديد أو إصدار الهوية وذلك في حالات لا يمكن فيها التقاط بصمة اليد أو التعرف على ملامح الوجه، مستعرضاً التطورات التي شهدها مجال إصدار الهوية الوطنية طوال السنوات الماضية.

وحرص الجناح وفقاً لما أوردت “الحياة”، على تقديم لمحة تاريخية أمام الزوار من خلال استعراض تاريخ الوثائق الرسمية للمواطنين منذ إنشاء الوزارة حتى اليوم، وكذلك ركن مراحل الوثائق الثبوتية القديمة وسجل الأسرة بمسماها الحالي منذ تأسيس المملكة حتى اليوم.

كما قدم الجناح معلومات تاريخية تخص عرض الأجهزة القديمة، وآلية أرشفة أساسات المواطنين، وخدمات الأحوال للصم وضعاف السمع، والخدمات المتنقلة والإلكترونية والنموذجية، إلى جانب بعض الهويات الوطنية التاريخية لرموز المملكة.