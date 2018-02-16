مصادر تكشف عن نتائج التحقيقات النهائية لـ” المرور ” في حادث الكدمي بجازان

تركي السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن النتائج النهائية التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة للمرور في الحادث المروع الذي وقع على طريق “الكدمي – ھروب” بمنطقة جازان وراح ضحيته أم و6 أبناء من أسرة واحدة.

وذكرت المصادر أن التحقيقات انتهت بشكل كلي وحملت مسؤولية الحادث مناصفةً بين قائد الشاحنة ووزارة النقل.

وأوضحت المصادر أن نتائج التحقيقات حملت وزارة النقل ممثلةً في مقاولها 50% من الحادث بسبب عدم سلامة الطريق من الحفر، كما حملت قائد الشاحنة 50% بسبب السرعة الزائدة وعدم السير في المكان المخصص.

يشار إلى أن حادث “الكدمي” الذي وقع يناير الماضي قد تبعته موجة غضب وتحرك من عدة جهات رسمية للوقوف على ملابساته ومحاسبة المتسببين فيه، قبل أن يتخذ وزير النقل حينها قراراً بإعفاء مدير عام فرع الوزارة المكلّف في منطقة جازان، إلى جانب تشكيل لجنة للتحقيق بالحادث.