المعلمة المصرية تروي تفاصيل براءتها من وفاة الطالب الكويتي عيسى البلوشي

القاهرة(صدى):

أرادت المعلمة المصرية نجلاء محمد، المتهمة بالتسبب في وفاة الطالب الكويتي، عيسى البلوشي، تبرئة نفسها عبر تقديم أدلة براءتها في تلك الواقعة.

وقصت المعلمة نجلاء تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها كانت في طريقها لدخول الصف الدراسي، وفور دخولها اكتشفت حالة من الفوضى والهرج داخله، فتعاملت مع الطلاب بحزم طالبة منهم الالتزام بأماكنهم، والجلوس على مقاعدهم فالتزموا جميعا، عدا الطالب عيسى، مضيفة أنها طالبت “عيسى” بالوقوف أمام السبورة، موضحة أنه رفض ذلك، وصرخ فيها ثم انسحب من خلف ظهرها خارجًا من الصف ومتوجها لوكيلة المدرسة.

وأشارت إلى أنها بعد دقائق قليلة من خروجه استدعتها وكيلة المدرسة فذهبت إليها وروت لها أمام الطالب ما حدث منه، لافتة إلى أنه صاح فيها قائلا وبصوت عال “أنت كاذبة”، فردت عليه: هل تستطيع أن تقول ذلك لوالدتك؟

وأوضحت “نجلاء” أنها تركت الطالب عند الوكيلة وذهبت لإكمال حصتها، وأبلغتها الوكيلة أنها ستقوم باستدعاء والدته في اليوم التالي لإبلاغها بما حدث من نجلها، وانتهى الأمر في ذلك اليوم عند هذا الحد.

وتحدثت المعلمة المصرية عن أنها لم تكن تعلم أنه من ذوي الاحتياجات، وأنه أجرى 3 جراحات في القلب، ولم توقع على قرار بمعرفتها بذلك؛ حيث كانت متغيبة في تلك الفترة لإجراء عملية جراحية.