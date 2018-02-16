أدبي أبها يحتفي باليوم العالمي للقصة

ابها(صدى):

احتفى نادي أبها الأدبي مساء أمس باليوم العالمي للقصة القصيرة ،حيث أقامت لجنة إبداع التابعة للنادي احتفالية اشتملت على عرض لبعض الإصدارات القصصية، إضافة إلى أمسية قصصية شارك فيها كلاً من ضيف فهد وسمير خميس ومها أحمد، وأدارتها حليم الفرجي .

وأوضح رئيس لجنة إبداع يحيى العلكمي أن الأمسية تأتي في إطار اهتمام النادي بتفعيل الاحتفاء بالأيام الإبداعية، ومنها اليوم العالمي للقصة القصيرة الذي يوافق يوم 14 فبراير من كل عام .

ثم انطلقت الأمسية القصصية بــ 4 جولات ، اشتملت على نصوص من مدارس سردية مختلفة ، وتراوحت بين القصة القصيرة والقصص القصيرة جداً.