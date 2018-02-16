مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم شيكا بقيمة 10.959.866 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية

علي العنزي(صدى):

سلم مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع أمس الأول لمسئول التخطيط والتدقيق والمتابعة لبرامج الإغاثة والإنسانية في منظمة الصحة العالمية زيد الناهي الشيك المخصص للمشاريع الإنسانية الثلاثة التي وقعها المركز مؤخرا لليمن استكمالاً لاستجابة المملكة لمكافحة وعلاج وباء الكوليرا بمبلغ 10.959.866 مليون دولار.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بتخصيص مبلغ 66.7 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.

ويأتي التسليم عقب توقيع المركز مع المنظمة لتنفيذ ثلاثة مشاريع والتي تشمل ( مشروع التشخيص ، ومشروع الوقاية، ومشروع الترصد ).