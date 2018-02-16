رئيس الوزراء العراقي: مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق حقق نجاحًا باهرًا

بغداد(صدى):

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس إن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق حقق نجاحًا باهرًا من حيث الدعم المالي, متعهدًا باتخاذ إجراءات فوق العادة لضمان وصول الأموال إلى هدفها.

وأشاد العبادي في مؤتمر صحفي بعدد الحضور للمؤتمر الذي فاق المتوقع بكثير, مشيرًا إلى أن عدد المستثمرين كان أكثر بثلاثة أضعاف من العدد المقرر, عادًا ذلك انعكاسًا لثقة المجتمع الدولي بالعراق.

وقدم العبادي شكره لدولة الكويت لاستضافتها و للدول و المؤسسات المشاركة في المؤتمر .

الجدير بذكر أن فعاليات المؤتمر اختتمت أمس بإجمالي إسهامات بلغت 30 مليار دولار مقدمة من قبل الدول والجهات المشاركة.