المدعي العام الإسرائيلي: لن أتردد في اتهام نتنياهو إذا توجب ذلك

القدس(صدى):

قال المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت، إنه لن يتردد في توجيه الإتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا توجب فعل ذلك.

وقال ” مندلبليت ” ، خلال مؤتمر بجامعة تل أبيب، يوم الخميس، إن التحقيق مع أي وزير أو اتهامه ليس بالأمر السار، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ملزم بفعل ما هو صحيح، وأنه معرفته الجيدة بنتنياهو كانت على المستوى العملي فقط، بحسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة ” جيروزاليم بوست ” الإسرائيلية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قدمت، أمس الأول، توصياتها للنيابة العامة بمحاكمة نتنياهو بتهمتي الرشوة وخيانة الأمانة في القضيتين المعروفيتن إعلاميا بـ ” القضية 1000 ” و ” القضية 2000 ” ، الأمر الذي وضع مستقبل رئيس الحكومة الإسرائيلي في موضع شك في ظل احتمالية خضوعه لمحاكمة .

ورفض مندلبليت الالتزام بأي جدول زمني لتقرير مصير نتنياهو في القضيتين، لكنه قال إن الأمر سيجري ” بشكل أسرع بكثير ” .