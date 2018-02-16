ليون يهزم فياريال بثلاثية

ماجد الأشرم(صدى):

نجح نادي أولمبيك ليون الفرنسي في تحقيق الفوز على نظيره فيا ريال الإسباني ، خلال لقاء اليوم ، ضمن مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي .

وسدد الهدف الأول لصالح ليون اللاعب تانجي نيدومبيلي في الدقيقة الـ46 من بداية الشوط الثاني ، فيما سجل نبيل فقير هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ49 من نفس الشوط ، ليسجل ثالث أهداف الفريق الفرنسي اللاعب ممفيس ديباي في الدقيقة الـ82 من نهاية الشوط الثاني .

وسجل هدف فياريال الوحيد ، اللاعب بابلو فرنالس في الدقيقة الـ63 من الشوط الثاني .