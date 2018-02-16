دراسة: الأطعمة المصنعة تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

باريس(صدى):

حذّرت دراسة فرنسية برازيلية تناول الأطعمة المصنّعة والجاهزةلأنها تؤدي إلى الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ووجدت نتائج الأبحاث أنه كلما تزايد استهلاك المخبوزات الجاهزة، واللحوم المصنّعة والمعالجة، والمياه الغازية، والأكلات الجاهزة كلما زاد خطر الإصابة بالسرطان.

ووجدت أنه مقابل كل زيادة مقدارها 10% في استهلاك الأطعمة المصنّعة والأكلات السريعة تزداد احتمالات الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 12%، و11 % بسرطان الثدي.

وتبلغ نسبة استهلاك الأكلات السريعة والأطعمة المصنّعة حوالي 50% من مدخلات الجسم في بعض البلدان، وهي نسبة كبيرة جداً، والأخطر أنها آخذة في الانتشار نتيجة شيوع نمط الحياة الغربي، وعدم الاعتماد على الطبخ في البيوت.

واعتمدت أبحاث الدراسة التي أجريت في جامعتي باريس وساوباولو على البيانات الصحية لـ 105 آلاف شخص متوسط أعمارهم 43 سنة، بلغت نسبة النساء بينهم 78%، والرجال 22%.