فهد الخضيري يقدم نصائح لمرضى تهيج القولون العصبي

حمود العنزي (صدى):

أوضح الدكتور فهد الخضيري عالم أبحاث في تخصص المسرطنات، عدد من التوجيهات لتجنب تهيج القولون العصبي، محذرًا من وجبات المطاعم والمحلات التي يهمها الكسب المادي دون الاهتمام بالمكونات.

وقال الخضيري عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” إذا كنت ممن يستمر معهم (تهيج القولون العصبي) ويتكرر فراجع غذائك ومكوناته: (المضافات الصناعية، الدهون والزيوت المهدرجة والنكهات الصناعية ومثبتات الطعم وانواع الماجي الضار…الخ ” .

وتابع، ” احذر مطاعم و محلات يهمها الكسب المادي دون الاهتمام بالمكونات وهل هي صحية او ضارة؟واعمل طعامك بنفسك تسلم ” .