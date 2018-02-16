دراسة: مشاهدة التلفزيون تزيد وزن الطفل

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة، أن كل ساعة يقضيها الأطفال في عمر عامين أمام التلفزيون، تزيد وزنهم بنسبة 16% في سن المراهقة.

وأوضحت دراسة، لباحثين من جامعة مونتريال، أن تحديق الأطفال الصغار فترة طويلة بالتلفزيون، يجعلهم أكثر قابلية لتناول أطعمة غير صحية، وينخفض أداؤهم المدرسي في المستقبل، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتؤدي متابعة التلفزيون المبكرة، إلى تعريض الأطفال إلى المزيد من الإعلانات التجارية، التي تشجع على تناول الأطعمة غير الصحية، ما يجعلهم أكثر ميلًا بـ 16% لتناول الوجبات الخفيفة والحلويات والمشروبات الغازية في عمر 13 عامًا.