“مدينة الملك سعود الطبية ” تنجح في إجراء عملية نادرة لسبعيني

علي القحطاني (صدى):

تمكن فريق جراحة العمود الفقري بمدينة الملك سعود الطبية، من إجراء عملية نادرة لرجل سبعيني، إثر تعرضه لانزلاق بالفقرات نتيجة حادث مروري.

وأوضحت المدينة، أن المريض كان يشكو من آلام في الرقبة مصحوبة بتنميل وضعف في عضلات اليد اليسرى، مشيرة إلى أن الفريق الطبي بقيادة استشاري العمود الفقري الدكتور معتصم عبيدات، أجرى عملية جراحية لإرجاع الانزلاق في الفقرات وتثبيت الفقرتين من الخلف باستخدام البراغي والقضبان المعدنية، وهي تقنية حديثة ومميزة بتثبيت الفقرة السابعة، حيث تم وضع أحد البراغي في الصفيحة العظمية.

ونوهت المدينة، بأن العملية تكللت ولله الحمد بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد يومين من إجراء العملية وهو بحالة صحية جيدة.

يشار إلى أن مدينة الملك سعود الطبية لها سجل بارز في مجال جراحات العمود الفقري، وتُعد مرجعاً في التعامل مع مثل هذه الحالات.