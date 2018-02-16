علماء صينيون يكتشفون البكتيريا المسببة لمرض السكري

بكين(صدى):

توصل علماء صينيون ، إلى علاقة قوية بين نوع من أنواع البكتيريا المعوية ومرض السكري المزمن من النمط الثاني .

ووفقًا لوسائل إعلام صينية ، فقد أكد علماء صينيون أن البكتيريا المعوية تعد شائعة ومتنوعة في الوسط الحيوي ، ومن ثم فإن العدوى والانقسامات البكتيرية التي لها علاقة مع هذه الأنواع من البكتيريا توصف بالطبيعية كأنها علاقة بين الصياد والفريسة .

وقام علماء من مركز أبحاث الهندسة الحيوية التابع لمعهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة ، بإجراء تحليلات علمية مقارنة تقوم على أساس بيانات السلاسل الجينية ، المأخوذة من عينات براز تم جمعها من مرضى السكري من الدرجة الثانية ، وأشخاص عاديين لا يعانون من المرض .

ومن المتوقع أن تساعد هذه الدراسة الباحثين على تركيب ودمج أو تحويل البكتيريا المعوية التي عادةً ما تكون قادرة على الوقاية من أمراض معينة أو علاجها ، من خلال التدخل في آليات عملها وتسلسلاتها الجينية ؛ من أجل توفير علاج أفضل لهذه الأنواع من البكتيريا المعوية المضرة مستقبلًا .