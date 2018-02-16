  • الخميس 15

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. إزالة تعديات عشوائية على الأراضي في صوير

إزالة تعديات عشوائية على الأراضي في صوير

إزالة تعديات عشوائية على الأراضي في صوير
فواز الرويلي(صدى):

قامت لجنة التعديات المشكلة من مركز إمارة صوير و بلدية صوير و مشاركة شرطة مركز صوير بإزالة عدد من التعديات في كل من صوير و مركز هديب حيث بلغت اجمالي مساحة الأراضي المتعدى عليها 15000 متر مربع .

هذا و أوضحت اللجنة المكلفة بأنهاتسعى إلى تكثيف دورها الرقابي على كافةالمواقع حرصًا منها على المحافظة على الأراضي الحكومية و تشويه المنظر العام و منع التعدي عليها ، منوهةً إلى أنه سوف يتم التعامل بكل حزمٍ مع المتعدين حسب الأنظمة و التعليمات الصادرة بهذا الخصوص ، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات و التعديات .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *