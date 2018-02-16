إزالة تعديات عشوائية على الأراضي في صوير

فواز الرويلي(صدى):

قامت لجنة التعديات المشكلة من مركز إمارة صوير و بلدية صوير و مشاركة شرطة مركز صوير بإزالة عدد من التعديات في كل من صوير و مركز هديب حيث بلغت اجمالي مساحة الأراضي المتعدى عليها 15000 متر مربع .

هذا و أوضحت اللجنة المكلفة بأنهاتسعى إلى تكثيف دورها الرقابي على كافةالمواقع حرصًا منها على المحافظة على الأراضي الحكومية و تشويه المنظر العام و منع التعدي عليها ، منوهةً إلى أنه سوف يتم التعامل بكل حزمٍ مع المتعدين حسب الأنظمة و التعليمات الصادرة بهذا الخصوص ، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات و التعديات .