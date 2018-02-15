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لحظة دهس امرأة في أحد الشوارع




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 556 ] نشر منذ 43 دقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، حسبي الله ونعم الوكيل ، على كل مجرم وقاتل .

من وجهة نظري البعيدة المدى 🦅🦅🦅 يجب على كل دولة مقتدرة مالياً 💰💰💰 أن تحترم حق المشاة

في الشوارع العامة وجميع المرافق العامة ؛ بحيث يتم تشييد جسور خاصة للمشاة كي يعبروا بسلام من جهة إلى

جهة أخرى ؛ لأن أكثر قائدي المركبات في العالم وخصوصاً (( العالم العربي)) لايعرفون ولايعترفون بحق العبور

للمشاة ولايعيرونهم أي إهتمام ؛ بسبب الجهل والغوغاء وتهالك الأنظمة الأمنية التي لاتطبق العدالة ولاتنصف

العابرين للطريق من المشاة والنظرة الدونية لهم، نعم😂 4G 😂جيل الظلام وإنعدام السلام يعودون للخلف

ولايستطيعون التقدم إلى الأمام 🌹 نسأل الله – عز وجل حسن الختام 🌹

مع وافر المحبة .

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