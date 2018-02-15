لحظة دهس امرأة في أحد الشوارع

الخميس 15
فبراير
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، حسبي الله ونعم الوكيل ، على كل مجرم وقاتل .
من وجهة نظري البعيدة المدى 🦅🦅🦅 يجب على كل دولة مقتدرة مالياً 💰💰💰 أن تحترم حق المشاة
في الشوارع العامة وجميع المرافق العامة ؛ بحيث يتم تشييد جسور خاصة للمشاة كي يعبروا بسلام من جهة إلى
جهة أخرى ؛ لأن أكثر قائدي المركبات في العالم وخصوصاً (( العالم العربي)) لايعرفون ولايعترفون بحق العبور
للمشاة ولايعيرونهم أي إهتمام ؛ بسبب الجهل والغوغاء وتهالك الأنظمة الأمنية التي لاتطبق العدالة ولاتنصف
العابرين للطريق من المشاة والنظرة الدونية لهم، نعم😂 4G 😂جيل الظلام وإنعدام السلام يعودون للخلف
ولايستطيعون التقدم إلى الأمام 🌹 نسأل الله – عز وجل حسن الختام 🌹
مع وافر المحبة .
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الحربي[ عدد التعليقات: 556 ] نشر منذ 43 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، حسبي الله ونعم الوكيل ، على كل مجرم وقاتل .
من وجهة نظري البعيدة المدى 🦅🦅🦅 يجب على كل دولة مقتدرة مالياً 💰💰💰 أن تحترم حق المشاة
في الشوارع العامة وجميع المرافق العامة ؛ بحيث يتم تشييد جسور خاصة للمشاة كي يعبروا بسلام من جهة إلى
جهة أخرى ؛ لأن أكثر قائدي المركبات في العالم وخصوصاً (( العالم العربي)) لايعرفون ولايعترفون بحق العبور
للمشاة ولايعيرونهم أي إهتمام ؛ بسبب الجهل والغوغاء وتهالك الأنظمة الأمنية التي لاتطبق العدالة ولاتنصف
العابرين للطريق من المشاة والنظرة الدونية لهم، نعم😂 4G 😂جيل الظلام وإنعدام السلام يعودون للخلف
ولايستطيعون التقدم إلى الأمام 🌹 نسأل الله – عز وجل حسن الختام 🌹
مع وافر المحبة .