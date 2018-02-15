الشيخ سعود الحارثي في ذمة الله

فواز الرويلي(صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سعود بن مزيد شدادي الحارثي، الذي وافاه الأجل أثر نوبة قلبية اليوم (الخميس) في الرياض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم اهله الصبر والسلوان.

وتنعى

«صحيفة صدى الإخبارية» ببالغ الحزن والأسى الشيخ، وتعرب عن خالص تعازيها لأبناءه جزاء و بندر واخوتهم و لأسرة الفقيد ، داعية المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

للعزاء

جزاء الحارثي 0505482342

بندر الحارثي0508303003