  • الخميس 15

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. أخبار المجتمع
  3. الشيخ سعود الحارثي في ذمة الله

الشيخ سعود الحارثي في ذمة الله

الشيخ سعود الحارثي في ذمة الله
فواز الرويلي(صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سعود بن مزيد شدادي الحارثي، الذي وافاه الأجل أثر نوبة قلبية اليوم (الخميس) في الرياض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم اهله الصبر والسلوان.

وتنعى
«صحيفة صدى الإخبارية» ببالغ الحزن والأسى الشيخ، وتعرب عن خالص تعازيها لأبناءه جزاء و بندر واخوتهم و لأسرة الفقيد ، داعية المولى أن يتغمده بواسع رحمته.
للعزاء
جزاء الحارثي 0505482342
بندر الحارثي0508303003


الوسوم:,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *