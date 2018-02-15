ضبط 3 صالات لبيع المركبات بدون تراخيص في شمال الرياض

عادل الحربي (صدى):

نفذت إدارة مرور منطقة الرياض، ممثلة في قسم المعارض والصالات، حملة ميدانية على صالات بيع المركبات، أسفرت عن ضبط عدد 3 صالات شمال مدينة الرياض تقوم بممارسة بيع المركبات بدون الحصول على التراخيص اللازم.

وأضاف الحساب الرسمي للمرور، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه على الفور تم إغلاق ومعاقبة أصحابها بالغرامات المالية.

وطالبت الإدارة العامة للمرور، أنه من يرغب في ممارسة هذا النشاط يجب اتباع الإجراءات النظامية للحصول على الترخيص اللازم.