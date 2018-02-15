السفير آل جابر: الحوثيون ضربوا بالتفاهمات السياسية عرض الحائط بأمر إيران

فهمي محمد(صدى):

قال سفير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدى اليمن ، السفير محمد آل جابر ، إن إيران تدعم الحوثيين بالصواريخ والخبراء .

وأشار السفير ” آل جابر ” ، خلال لقائه ببرنامج ” هنا الرياض ” ، المُذاع على قناة الإخبارية ، مساء اليوم الخميس ، إلى أن الحوثيين احتلوا صنعاء عام 2014 ، على الرغم من تفاهم اليمنيين ، قائلًا ” الحوثيين ضربوا بالتفاهمات السياسية عرض الحائط بأمر من إيران ” .

وأوضح سفير المملكة لدى اليمن ، إن إيران على الرغم من إرسالها صواريخها وخبرائها إلى اليمن ، إلا أنها فشلت فشلَا ذريعًا ، خاصةً بعدما عمد الحوثي إلى استغلال المساعدات وتجويع الشعب اليمني .

وأضاف إنه في عام 2011 ، كانت اليمن على وشك خوض حرب أهلية بين الأشقاء ، إلا أن الأزمة انتهت وتم حلها بمبادرة خليجية بالتعاون مع مجلس الأمن ، وفي الفترة بين عامي 2012 و2014 ، حرصت المملكة على تقديم دعمها للاقتصاد اليمني بـ7 مليارات دولار .