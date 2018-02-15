ضبط 30 وافدًا مخالفًا لنظام الإقامة والعمل بعفيف

عادل الحربي (صدى):

تمكنت فرق من الدوريات الأمنية بعفيف ومكتب العمل، اليوم الخميس، من ضبط أكثر من ٣٠ وافدًا من جنسيات مختلفة من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وأُحيلوا جميعًا لقسم الشرطة بالمحافظة.

وتنوعت المخالفات بين عدم حملة هوية مقيم ومخالفة العمل لدى غير الكفيل، وفق ما أكدته فرق الدوريات الأمنية بعفيف، ومكتب العمل، خلال حملة داخل المحافظة والطرق المحيطة بها.

يُذكر أن الحملة كانت بقيادة مدير الدوريات الأمنية بالمحافظة رئيس رقباء فواز صالح العازمي، وعدد من مسئولي الميدان بالقطاع.