التحقيق في مقطع صوتي يفيد بتعرض زوجة للضرب في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكد المتحدث باسم شرطة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي ، إن الدوريات الأمنية بمحافظة الطائف تلقت بلاغًا من امرأة تتهم زوجها بتعنيفها والاعتداء عليها بالضرب هي وأطفالها .

وأشار ” القرشي ” ، إلى أن المرأة وجهت اتهامًا لزوجها بالاعتداء عليها وعلى أطفالها بالضرب والتعنيف ، بالإضافة إلى أن زوجته الآسيوية اعتدت عليها بالتلفظ .

وأوضح المتحدث الرسمي ، أن الشرطة تستكمل إجراءات الاستدلال الأولية للقضية ، حيث تقوم بإحالتها إلى مكتب الحماية الاجتماعية.

ويأتي ذلك تعليقًا على المقطع الصوتي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي تشكوا فيه امرأة من ظلم زوجها وإيذائها بالضرب .