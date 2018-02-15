” طيران ناس ” يبدأ أولى رحلاته إلى باكستان بـ 14 رحلة أسبوعية

علي القحطاني (صدى):

افتتح طيران ناس، الناقل الجوي الوطني، اليوم الخميس، رحلته الأولى إلى باكستان، والتي ستكون عددها 14 رحلة أسبوعية من مدن المملكة إلى باكستان، وسوف تستمر بالتزايد في الأشهر القادمة.

واحتفل طيران ناس، في مطار الملك خالد الدولي في الصالة الدولية رقم 2، بمناسبة الافتتاح، بحضور القنصل الباكستاني الدكتور بلال أحمد، والمدير العام لمطار الملك خالد الدولي المهندس سليمان الطريف، وبحضور الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران ناس الكابتن منصور الحربي.

وكانت الرحلة الافتتاحية، قد انطلقت من الرياض إلى لاهور، اليوم الخميس، فيما ستنطلق غدا رحلات طيران ناس من الرياض إلى إسلام أباد، ومن الدمام إلى لاهور، ومن جدة إلى لاهور في 17 فبراير الجاري.

ويأتي افتتاح طيران ناس للرحلات بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية في إطار خططه الإستراتيجية للتوسع في قارة آسيا والوصول لوجهات جديدة، وتلبية الطلب المتزايد على الرحلات لاسيما المسافرين من أجل الحج والعمرة.