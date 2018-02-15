مستشفى يحتجز رضيعة لمدة 5 أشهر بالجابون

ليبرفيل(صدى):

قام مستشفى في دولة الجابون ، باحتجاز رضيعة لمدة 5 أشهر ، بعد تعثر أسرتها في سداد فاتورة ولادتها بالمستشفى ، في واقعة غريبة .

وقام المستشفى بإعادة الرضيعة ” آنجل ” ، إلى أسرتها بعدما سددوا المبلغ المطلوب والمقدر بثلاثة آلاف و630 دولارًا ، تم جمعها من خلال تبرعات بعد إطلاق حملة مدنية عامة لصالح العائلة .

وكشفت تقارير إعلامية في الجابون ، أن سبب احتجاز الرضيعة هو حاجتها إلى المكوق في الحاضنة بعد ولادتها المُبكرة لمدة 35 يومًا ، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة المبلغ المطلوب سداده .

وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا وصدمة كبيرة داخل المجتمع الجابوني ، حتى إن رئيس الدولة علي بونجو ، ساهم في التبرع لأسرة المولودة وفقًا لما ذكرته مصادر .

ومن جانبها ، أكدت والدة الطفلة ” آنجل ” ، إنها ارتاحت لعودة رضيعتها ، إلا أن انفصالها عنها لمدة طويلة منعها من إمكانية إرضاعها ، حيث قالت ” لا أستطيع إرضاعها لأن كل حليبي قد جف بعد 5 أشهر ” ، لافتة إلى أن المولودة لم تمنح أي لقاحات .

وكانت السلطات الجابونية قد اعتقلت مدير العيادة بتهم اختطاف الأطفال ، إلا أن التُّهم أُسقطت في اليوم التالي .