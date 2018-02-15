وزير الأوقاف: الحوثيون يفرجون عن المحكوم عليهم بالإعدام مقابل المال

فهمي محمد(صدى):

أكد الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أن هناك تلاعب واضح في القضاء الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وقال عطية عبر فضائية الإخبارية، إن ” القضاء يمر بمأساة حينما تشاهد آلاف القضايا متراكمة ويحدث فيها نوع من بيع وشراء الذمم والرشاوى التي لا حدود لها، سواء فيما يتعلق بالعقار أو الأراضي أو ما يتعلق حتى بأحكام الإعدام ” .

وأشار عطية، إلي أن ” الميليشيات الحوثية تفرج اليوم عن كثير من المحكوم عليهم بالإعدام قبل الانقلاب ” .