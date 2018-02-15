الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع لميليشيا الحوثي الإيرانية

فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الخميس، في إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية نهم شرقي صنعاء.

كما أسقطت قوات الجيش الوطني، خلال الفترة الماضية عدداً من هذه الطائرات كان آخرها في الجبهة الشمالية لمحافظة تعز.

كما قتل 7 عناصر من مليشيا الحوثى الانقلابية، إثر شن طيران التحالف العربى غارات استهدف تجمعات المليشيا فى عقبة القنذع بمديرية نعمان بمحافظة البيضاء وسط اليمن.