قناة أمريكية تحقق حلم مذيعة محجبة بالظهور على الشاشات

واشنطن(صدى):

أتاحت قناة تلفزيونية أمريكية تدعى ” دبليو إتش بي إف ” ، فرصة الظهور لمذيعة مسلمة وهي ترتدي الحجاب على شاشتها لتقديم فقرات إخبارية .

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية ، فإن المذيعة المسلمة طاهرة رحمن ن تعد أول مذيعة تظهر بحجابها على شاشات التلفزيون في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية .

وبذلت ” طاهرة ” كل جهودها خلال الفترة الماضية ، للظهور على الشاشة بالحجاب ، حتى نجحت في الحصول على الموافقة خلال الأسبوع الماضي ، من قبل إدارة القناة التي تعمل بها معدة برامج لتحقق حلمها .

وعبرت المذيعة المحجبة عن سعادتها وذهولها من تحقيق الأمر ، حيث قالت لقناتها ” لم أعتقد أبدًا أن هذا الأمر سيتحقق يوما ما ، فلا أحد آخر يشبهني على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة ” .

وتابعت قائلة خلال مقابلة مع القناة التي تعمل بها ، أن العديد من مخرجي الأخبار رفضوا ظهورها على الهواء طالما أنها ترتدي الحجاب ، مضيفة ” كنت واثقة من أنه سيأتي يوم ، ويمنحني أحدهم الفرصة ” .