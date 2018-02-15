قناة أمريكية تحقق حلم مذيعة محجبة بالظهور على الشاشات
أتاحت قناة تلفزيونية أمريكية تدعى ” دبليو إتش بي إف ” ، فرصة الظهور لمذيعة مسلمة وهي ترتدي الحجاب على شاشتها لتقديم فقرات إخبارية .
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية ، فإن المذيعة المسلمة طاهرة رحمن ن تعد أول مذيعة تظهر بحجابها على شاشات التلفزيون في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية .
وبذلت ” طاهرة ” كل جهودها خلال الفترة الماضية ، للظهور على الشاشة بالحجاب ، حتى نجحت في الحصول على الموافقة خلال الأسبوع الماضي ، من قبل إدارة القناة التي تعمل بها معدة برامج لتحقق حلمها .
وعبرت المذيعة المحجبة عن سعادتها وذهولها من تحقيق الأمر ، حيث قالت لقناتها ” لم أعتقد أبدًا أن هذا الأمر سيتحقق يوما ما ، فلا أحد آخر يشبهني على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة ” .
وتابعت قائلة خلال مقابلة مع القناة التي تعمل بها ، أن العديد من مخرجي الأخبار رفضوا ظهورها على الهواء طالما أنها ترتدي الحجاب ، مضيفة ” كنت واثقة من أنه سيأتي يوم ، ويمنحني أحدهم الفرصة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42885 ] نشر منذ 27 دقيقة
موفقه خير بإذنه تعالى ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26842 ] نشر منذ 4 دقائق
وش الفايدة
تغطي راسها
وباقي جسمها
ظاهر للعيان
عمومآ مبروك😉