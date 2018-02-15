الفريق العتيبي يشارك طلبة الصاعقة عملية ” الأبرار “

عادل الحربي (صدى):

شارك قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي، يرافقه مساعد القائد للتخطيط والتطوير اللواء منصور بن سالم الصقير، وقائد معهد تدريب القوات العقيد الركن فهد بن رشيد السبيعي، تدريبات دورة الصاعقه رقم 12 في أسبوعها السادس عشر، المتضمن أعمال الدوريات والمنتهي بفرضية ” الابرار ” ومن ضمنها صعود قمة جبل نهاية العالم شمال غرب مدينه الرياض.

وفي نهاية التدريب وجه معالي الفريق العتيبي، كلمة تشجيعيه وتوجيهية لمنسوبي الدورة من مختلف قطاعات الدولة العسكرية ببذل طاقاتهم وجهودهم للاستفادة من برنامج الدورة لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

وأوضح سعادة مساعد القائد للتخطيط والتطوير اللواء منصور بن سالم الصقير، أن برامج الصاعقة التي تعقد في القوات هي برامج مدروسة علميًا وتكتيكيًا وتخضع للفحص ودراسة النتائج لتحقق أهداف محددة تصل لها الدوره في نهايتها، وأن هذه البرامج من الأكثر قوة وإتقان على مستوى العالم، حيث حصلت على العديد من شهادات الجودة العالمية، فيما تندرج الدورة ضمن برنامج تدريبي عام للقوات، يحتوي على المئات من الدورات المتنوعة والمختلفة التخصصات العسكرية والفنية والإدارية والتكنلوجية والدورات العنيفة والتاسيسية والمتقدمة.

ويستقبل معهد القوات عشرات الآلاف من المتدربين من مختلف قطاعات الدولة العسكرية سواء من رئاسة أمن الدولة أو وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الملكي أو الحرس الوطني، وذلك ضمن برامج تبادل الخبرات والتعاون التدريبي المتنوع.

وأشار اللواء الصقير، بأن دورة الصاعقه الحاليه هي اول دورة يتم فيها تسلق قمة نهاية العالم الشهيره والتي تمكن جميع منسوبي الدوره من اجتيازها بنجاح تام مما يدل على مستوى القدره واللياقة البدنية العاليه التي اكتسبوها أثناء التدريب بالدورة.