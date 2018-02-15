أمطار خفيفة على مركز شقري في تبوك

محمود البلوي(صدى):

هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على مركز شقري التابع لمدينة تبوك، شملت روافه، والبتراء، ورأس الخنبره، والحفره، والأبيضات، والجردحيه .

وكشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاته ليوم غدًا الجمعة، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة وتؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية على تبوك والأجزاء الساحلية منها ومن الجوف وحائل والحدود الشماليى والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مستوى الرؤية الأفقية على مناطق نجران والرياض ووادي الدواسر والشرقية وحفر الباطن والقصيم ، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .