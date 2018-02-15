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بالصور.. بلدية البيداء بالمدينة تزيل 34 حظيرة عشوائية

بالصور.. بلدية البيداء بالمدينة تزيل 34 حظيرة عشوائية
نايف السالم(صدى):

أزالت بلدية البيداء بالمدينة المنورة اليوم الخميس، عددا من التعديات عبارة عن 34 حظيرة عشوائية بمنطقة السلام ومخطط ت/7 ، بالإضافة إلى رفع لوحات الاعلانات المخالفة ورفع مخلفات البناء مجهولة المصدر .

ونشرت البلدية عدد من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلة، ” تمكنت الفرق الرقابية بـ بلدية البيداء من إزالة 34 حظيرة عشوائية بمنطقة السلام ومخطط ت/7 ” .

وأضافت البلدية، ” أنه تم رفع لوحات الاعلانات المخالفة ورفع مخلفات البناء مجهولة المصدر ” .

 


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