الباطن يهزم النصر بثلاثية نظيفة

ماجد الأشرم(صدى):

نجح نادي الباطن في تحقيق الفوز على نظيره النصر بثلاثة أهداف مقابل لاشئ ، خلال لقاء اليوم الخميس ، وذلك ضمن افتتاح مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري المحترفين .

وسدد هدف الباطن الأول اللاعب جولهيرام شيتيني ، خلال الدقيقة التاسعة من بداية الشوط الأول ، ليسجل جورجي سيلفا هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول ، ويتبعه بهدف ثالث في الدقيقة الـ90+2 من نهاية المباراة .