الباطن يهزم النصر بثلاثية نظيفة
نجح نادي الباطن في تحقيق الفوز على نظيره النصر بثلاثة أهداف مقابل لاشئ ، خلال لقاء اليوم الخميس ، وذلك ضمن افتتاح مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري المحترفين .
وسدد هدف الباطن الأول اللاعب جولهيرام شيتيني ، خلال الدقيقة التاسعة من بداية الشوط الأول ، ليسجل جورجي سيلفا هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول ، ويتبعه بهدف ثالث في الدقيقة الـ90+2 من نهاية المباراة .
رااايق[ عدد التعليقات: 3750 ] نشر منذ 50 دقيقة
مبروك للباطن الفوز **
*
مشكلة النصر الحقيقية أن لاعبية لا توجد لديهم الروح القتاليه * ومدربهم ماينفع لهم *
*
عبدالرحمن العبيد ** كان علامة فارقه بالقادسية * وفي النصر ما هو عبدالرحمن العبيد اللي أعرفه**
*
أنا ما أبغي أتفلسف ** بس عبدالرحمن العبيد ضيع نفسه لما راح النصر ((( رأي شخصي))) ***
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24808 ] نشر منذ 45 دقيقة
بالتوفيق
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2827 ] نشر منذ 25 دقيقة
مبروك للباطن