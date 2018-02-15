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خبر سار لجماهير الهلال قبل مواجهة الاستقلال الإيراني

خبر سار لجماهير الهلال قبل مواجهة الاستقلال الإيراني
طلال الغامدي(صدى):

أعلنت صحيفة إيرانية خبرًا سارًا لجماهير الهلال ، يفيد بأن قائد فريق الاستقلال اللاعب بيغمان منتظري سيغيب عن لقاء الهلال بسبب إصابتة في قدمه لم يستطع على إثرها إكمال مباراته أمام الريان القطري والتي انتهت بالتعادل .

ويواجه الهلال نظيره الاستقلال يوم 20 فبراير الجاري ، بملعب السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط ، والتي يعد الاستقلال خلالها صاحب الأرض .

يذكر أن المجموعة الآسيوية التي تضم الهلال ، تشتمل على الاستقلال والعين الإماراتي والريان القطري .

 


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