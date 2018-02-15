خلل جديد يصيب نظام iOS تسبب في عطلا بأجهزة آيفون

متابعات(صدى):

تعرض مستخدمو هواتف آيفون، لمشكلة جديدة بسبب عطل في نظام التشغيل iOS، الأمر الذي يسبب عطلاً في الجهاز وبرنامج الماسنجر.

وتتيح المشكلة في نظام iOS 11 للأشخاص إرسال رمز معين يؤدي إلى تعطيل هاتف آيفون ومنع الدخول إلى تطبيق الرسائل iMessages في نظام iOS. وقد تم رصد المشكلة واختبارها على عدد من أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 11.2.5.

المشكلة الجديدة تتضمن أيضاً إرسال رمز هندي إلى الأجهزة التي تتسبب في حدوث عطل بنظام iOS بمجرد وصول الرسالة، حينها لن تتمكن من فتح تطبيق الرسائل أثناء محاولة التطبيق تحميل الرمز وفشله في ذلك، ويبدو أن الطريقة الوحيدة لاستعادة الوصول إلى iMessages هي أن يقوم صديق بإرسال رسالة لك، وأن تحاول حذف المحادثة التي تحتوي على الرمز السيئ. ولم تتأثر النسخة التجريبية iOS 11.3؛ لذا فيبدو أن أبل ستقوم بحل هذه المشكلة مع توافر iOS 11.3 على نطاق واسع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مشكلة بنظام iOS بسبب الأحرف الغريبة أو عناوين URL أو حتى مقاطع الفيديو، ففي الشهر الماضي كان يمكن لرابط واحد تجميد آيفون؛ لكن أبل كانت قادرة على حل المشكلة مع إصدار iOS 11.2.5.

وفي عام 2015 عطلت سلسلة صغيرة من النصوص تطبيق iMessages، وفي عام 2016 تمكن فيديو مدته 5 ثوانٍ من تعطيل هواتف آيفون، كما واجهت أبل مشكلات مع نظام iOS 11 في ديسمبر تسببت في مشكلات لآيفون، واتخذت الشركة خطوة غير عادية بإصدار تحديث iOS كبير بعد ساعات فقط من بدء المشكلات.