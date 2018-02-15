بالصور.. الشباب يختتم تدريباته لمواجهة الهلال

ماجد محمد(صدى):

أنهى فريق الشباب لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة فريق الهلال، عند الساعة الـ 8.30 من مساء يوم غد الجمعة في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي الممتاز والذي يتصدرة الهلال بـ 43 نقطة.

وقال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ” كارينيو ” ، أنه يطمح لتحقيق نقاط مواجهة الهلال كاملة بالرغم من صعوبة المنافس .

وأكد كارينيو في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس للحديث عن المباراة: ” نعرف قيمة الخصم.. لديهم مدرب مميز ولاعبين على مستوى عال ” ، مضيفًا “تنتظرنا مباراة قوية .. لدينا الأسلحة القادرة على تحقيق نتيجة إيجابية .. المباراة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا وسنكون ندا قويا كما كنا مع جميع الفرق ” .

وتابع: ” سأجتهد من أجل تقديم مستوى مميز يليق بنادي الشباب، وبعد التأقلم سأقدم مستوى مميز، وأنا على قدر المسؤولية للتأكيد على أني صفقة ناجحة ” .