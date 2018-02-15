بالفيديو.. إحباط تهريب حبوب مخدرة بميناء جدة قادمة من سوريا ولبنان

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال جمرك ميناء جدة الإسلامي، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة، كانت مخبأة بطريقة محكمة داخل إرسالية فاكهة.

وأوضح مقطع فيديو للعملية، لحظة الكشف عن الكمية الكبيرة من الحبوب المخدرة، والتي تم إخفاؤها بطريقة فنية محكمة داخل كراتين فواكه رمان وكمثرى.

وكشف المقطع، الكمية التي تم إحباطها من قبل رجال الجمارك، كانت قادمة من لبنان وسوريا، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.