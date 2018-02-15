الشرطة الإسبانية تنقذ مغربية من زوجها المتوحش

مدريد(صدى):

قامت عناصر الشرطة الإسبانية بالقبض على مهاجرًا مغربيًا عزل زوجته داخل غرفة ومنعها من الأكل والشرب ومغادرة المنزل، فيما كشفت التحقيقات أنّه قام بتعذيبها لرفضها طلباته الشاذة.

وقالت مصادر إعلامية إنَّ البالغ من العمر 36 عامًا، يعتدي بالضرب المبرح على زوجته التي ترفض تلبية مطالبه الشاذة، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه يواجه تهمة ” ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي والاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة ” .

وأضافت الزوجة أنها حاولت إبداء مقاومة كلما أمرها بالقيام بممارسات جنسية شاذة، فيما أكد التقرير الطبي، المنجز بغية تشخيص الحالة الجسدية والنفسية للضحية، تعرضها للضرب في جميع أنحاء جسدها.