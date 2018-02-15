بالفيديو.. زيارة نادرة لوزير عربي في الأقصى

القدس(صدى):

توجه وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله ، اليوم الخميس ، في زيارة نادرة لمسؤول عربي إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية المُحتلة .

واستقبل الوزير العماني ، مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب ، ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني ، ونائب محافظ مدينة القدس عبدالله صيام .

وذهب ” بن علوي ” إلى القدس ، قادمًا من رام الله التي تقع بها مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ، وذلك بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

ومن جانبه ، لفت ” الخطيب ” ، إلى أن هذه زيارة تاريخية لدعم أهل القدس والمسجد الأقصى ، حيث توجه بعد زيارته لقبة الصخرة والمسجد ، إلى كنيسة القيامة الموجودة في البلدة القديمة في القدس .

وحرص الوزير العماني ، على تقديم هدية من البخور العماني لكل من المسجد الأقصى وكنيسة القيامة .