بالصور.. الهلال ينهي تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب

نواف السالم(صدى):

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه ” الشباب ” ، عند الساعة الـ 8.30 من مساء يوم غد الجمعة.

وأراح الجهاز الفني لفريق الهلال اللاعب أسامه هوساوي، عن مران اليوم الخميس، في حين لم يشارك اللاعب عبدالله عطيف بالمران، حيث تواجد في العيادة؛ نظير تعرّضه لكدمة في العضلة الخلفية.

وكان الهلال قد تعادل مع العين الإماراتي بدون أهداف قي اللقاء الذي جمعهما، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.