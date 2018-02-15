انتقال بن شرقي للهلال يتسبب في أزمة بين الوداد والمغرب الفاسي

ماجد محمد(صدى):

أدى انتقال المهاجم المغربي أشرف بن شرقي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى إثارة خلاف بين ناديي الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي، بخصوص نصيب الأخير من صفقة انتقال اللاعب.

وتقدم الوداد البيضاوي بمقترح لمجلس إدارة المغرب الفاسي لإنهاء الخلاف القائم بين الناديين، بخصوص نصيب الأخير من صفقة انتقال بن شرقي إلى صفوف الهلال.

ويذكر أن المقترح ينص على تسليم الفاسي 600 ألف دولار على دفعتين، في وقت كان المغرب الفاسي طالب بأكثر من مليون دولار التي تمثل 25% من نسبة انتقال اللاعب للهلال.