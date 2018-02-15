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داعشي ” تكفى يا سعد ” على سرير متحرك بقاعة المحكمة

داعشي ” تكفى يا سعد ” على سرير متحرك بقاعة المحكمة
عادل الحربي (صدى):

ظهر الداعشي سعد العنزي الذي يبلغ 24 عامًا ، على سرير متحرك برفقة 3 ممرضين وطبيب ، ثم تم إنزاله ووضعه على الكرسي الخاص به في قاعة جلسة محاكمته ، بعدما وجهت له 13 تهمة مسجلة في ملف القضية ، حيث اتضح أنه مصاب بجلطة نصفية .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد ظل المتهم الداعشي هادئاً داخل القاعة ، حيث لم تظهر عليه آثار الندم بعد تنفيذه للجريمة الشهيرة باسم ” تكفى يا سعد ” ، وعندما سأل رئيس الجلسة القضائيه عن رغبته بتوكيل والده للترافع عنه رفض ذلك .

وعندما أبلغت المحكمة المتهم بأحقيته في الرد على الدعوى مباشرةً أو توكيل أحد أقاربه أو محام بواسطة وزارة العدل تتحمل تكلفته ، أجاب أنه سيتولى ذلك بنفسه ، حيث أمهله القاضية حتى الجلسة المقبلة ليتقدم بدفاعه .

يذكر أن أبرز القضايا التي وجهت للمتهم الداعشي قتل ابن عمه في القضية المعروفة ” تكفى يا سعد ” ، بالإضافة إلى قضايا قتل لمواطنين و3 من رجال الأمن ، وتنفيذه لهجومين مسلحين على مركزين أمنيين ، فضلًا عن اعتناق المنهج التكفيري ، وتأييد التنظيم الإرهابي .

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ، تسلمت أمس الأربعاء ، صحيفة الدعوة لمحاكمة سعد العنزي لقتل ابن عمه الشهيد مدوس فايز عياش العنزي من منسوبي القـوات المسلحة .

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2132 ] نشر منذ 2 ساعتين

كل الجرائم اللي مسويها وتبونه يوكل محامي وعلى حساب الدوله

[ عدد التعليقات: 2132 ] نشر منذ 1 ساعة

بعدين ما أتوقع فيه محامي يمسك قضيته لأنها خسرانه

[ عدد التعليقات: 2132 ] نشر منذ 1 ساعة

وفرضا لوةن محامي مسك القضيه يبي يطلع براءه مثلا

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 43 دقيقة

ناقده ومتابعه عليك لقافهه موعلى البشر الله لايبلانا بس

[ عدد التعليقات: 42885 ] نشر منذ 32 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يهدينا ويهدي لنا ويرعانا برعايته ، ونعوذ به من شرور انفسنا والشيطان ,, آمين ,,

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