داعشي ” تكفى يا سعد ” على سرير متحرك بقاعة المحكمة
ظهر الداعشي سعد العنزي الذي يبلغ 24 عامًا ، على سرير متحرك برفقة 3 ممرضين وطبيب ، ثم تم إنزاله ووضعه على الكرسي الخاص به في قاعة جلسة محاكمته ، بعدما وجهت له 13 تهمة مسجلة في ملف القضية ، حيث اتضح أنه مصاب بجلطة نصفية .
ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد ظل المتهم الداعشي هادئاً داخل القاعة ، حيث لم تظهر عليه آثار الندم بعد تنفيذه للجريمة الشهيرة باسم ” تكفى يا سعد ” ، وعندما سأل رئيس الجلسة القضائيه عن رغبته بتوكيل والده للترافع عنه رفض ذلك .
وعندما أبلغت المحكمة المتهم بأحقيته في الرد على الدعوى مباشرةً أو توكيل أحد أقاربه أو محام بواسطة وزارة العدل تتحمل تكلفته ، أجاب أنه سيتولى ذلك بنفسه ، حيث أمهله القاضية حتى الجلسة المقبلة ليتقدم بدفاعه .
يذكر أن أبرز القضايا التي وجهت للمتهم الداعشي قتل ابن عمه في القضية المعروفة ” تكفى يا سعد ” ، بالإضافة إلى قضايا قتل لمواطنين و3 من رجال الأمن ، وتنفيذه لهجومين مسلحين على مركزين أمنيين ، فضلًا عن اعتناق المنهج التكفيري ، وتأييد التنظيم الإرهابي .
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ، تسلمت أمس الأربعاء ، صحيفة الدعوة لمحاكمة سعد العنزي لقتل ابن عمه الشهيد مدوس فايز عياش العنزي من منسوبي القـوات المسلحة .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2132 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل الجرائم اللي مسويها وتبونه يوكل محامي وعلى حساب الدوله
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2132 ] نشر منذ 1 ساعة
بعدين ما أتوقع فيه محامي يمسك قضيته لأنها خسرانه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2132 ] نشر منذ 1 ساعة
وفرضا لوةن محامي مسك القضيه يبي يطلع براءه مثلا
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2946 ] نشر منذ 1 ساعة
مو شغلك خليك في حالك وفي الخمه اللي زيك 🙄
عبد الله المطيري[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
ناقدة ومتابعه انت ماللك شغل
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6621 ] نشر منذ 58 دقيقة
القصاص بس وخلصونا منه
عبد الله المطيري[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 43 دقيقة
ناقده ومتابعه عليك لقافهه موعلى البشر الله لايبلانا بس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24808 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله لايبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42885 ] نشر منذ 32 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يهدينا ويهدي لنا ويرعانا برعايته ، ونعوذ به من شرور انفسنا والشيطان ,, آمين ,,