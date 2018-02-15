محرز يتسبب في حرب كلامية بين مانشستر سيتي وليستر

طلال الغامدي(صدى):

تسبب المهاجم العربي الجزائري رياض محرز، في حرب كلامية بين فريقي مانشستر سيتي وليستر سيتي الإنجليزيين؛ حيث رد الأول على اتهام الأخير، له بعدم الاحترام بعد تحركه لضم محرز، في اللحظات الأخيرة بفترة الانتقالات الشتوية المنصرمة.

ووجه كلود بويل، المدير الفني لليستر، نقدًا لإدارة مان سيتي بسبب محاولتها التعاقد مع النجم الجزائري، في الساعات الأخيرة من الميركاتو، وعدم إعطاء ناديه الوقت الكافي للتعاقد مع بديل.

وكان محرز قد امتنع عن حضور التدريبات، تعبيرًا عن غضبه من عدم سماح إدارة الثعالب له بتحقيق حلمه بالانتقال للسيتي، واللعب تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.