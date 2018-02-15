تفاصيل وفاة المبتعث فارس السلامة في أمريكا

نايف السالم(صدى):

قال الملحق الثقافي في أمريكا الدكتور محمد العيسى، إن الطالب الذي توفي قبل يومين يدعى فارس السلامة ومبتعث في مرحلة الدكتوراه بتخصص علوم الحاسب الآلي، توفي بطريقة طبيعية نافيًا وجود أية شبهة جنائية.

وأوضح العيسى، أنه سيتم اليوم نقل جثمان الطالب فارس السلامة من ولايته إلى واشنطن تمهيدا لنقله إلى المملكة غدا.

وفي التفاصيل: تم العثور على الجثة في مقاطعة بولدر وتحديداً بالقرب من منطقة ريفية بشارع 13 صباح الجمعة الماضي، وتم إعلان وفاته بشكل رسمي في المستشفى، غير أن التحقيقات تُرجح وفاته بشكل فعلي قبل أن يتم نقله من موقع العثور على جثته.

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الشرطة في مقاطعة بولدر، رولي أوغدن، أن المُحققين لا يزالون في حالة عمل مستمر من أجل الوصول إلى المزيد من المعلومات التي من شأنها أن تُسهم في معرفة أسباب الوفاة، وإن كانت التحريات الأولى لا تُشير إلى أي شُبهة جنائية في الحادث.

وأشارت أوغدن إلى أن مكتب الطب الشرعي حدد التوقيت الصحيح للوفاة، خاصة بعد أن اكتشف أحد الأشخاص الذين كانوا ذاهبين إلى الصيد في تلك المنطقة جثة الشاب، ومن المستبعد أن تكون هناك أي شُبهة جريمة في وفاته.