” الاتصالات السعودية ” تعلن دعمها لبطولة المملكة للبلوت

ماجد محمد(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن دعمها لبطولة المملكة للبلوت ، والتي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بقرار من رئيسها تركي آل الشيخ مساء اليوم الخميس .

وجاء ذلك ردًا من الشركة على طلب ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” الاول في المملكة والثاني عالمياً يا stc ” .

ومن ثم وجهت شركة الاتصالات السعودية ردًا عبر حسابها الرسمي على تويتر ، قائلة ” أبرقت بالإكة يا بو ناصر .. و حنا جيناك و يبشرون المشاركين و الجماهير بالهدايا والعروض .. وبطولة المملكة للبلوت برعاية STC ” .