رونالدو: لا أريد ” إيسكو ” في ريال مدريد

ماجد الأشرم(صدى):

طالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد على باريس سان جيرمان، من فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني بالتخلص من زميله إيسكو بعد نهاية الموسم الحالي بأي ثمن.

وخرج إيسكو من الملعب منتصف الشوط الثاني، وعندما دخل غاريث بيل وماركز أسينسيو تغير أداء الفريق وأحرز هدفين متأخرين ليقلب خسارته بهدف إلى فوز 3-1.

وقالت مصادر إعلامية إن رونالدو خرج من المباراة غاضباً رغم تسجيله هدفين بسبب إيسكو، وقال لفلورنتيو بيريز ” لا أريد هذا اللاعب في ريال مدريد ” ، ووافقه الرئيس الذي سيسعى جاهداً لبيعه في فترة الانتقالات.

وأضافت المصادر أن رونالدو كان غاضبًا من دخول إيسكو إلى قائمة الفريق الأساسية عوضاً عن الويلزي غاريث بيل، ويراه سبباً بإبطاء رتم لعب الفريق وتسببه بأخطاء كثيرة أدت إلى معاناة ريال مدريد في الشق الهجومي، وتحسن الوضع تمامًا بعدما أخرجه زين الدين زيدان من الملعب.

ويحمل رونالدو إيسكو مسؤولية مستويات الفريق المتعثرة هذا الموسم، مشيراً إلى أنه كان يريد رحيله عن ريال مدريد الصيف الماضي وبقاء خاميس رودريغيز الذي أعير إلى بايرن ميونخ لمدة موسمين.