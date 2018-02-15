الجيش اليمني: مصرع 40 قياديا حوثيا في يناير بـ ” حجة “

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، مصرع القيادي الميداني البارز في ميليشيات الحوثي الإيرانية، عبد القادر هادي هبة وعدد من عناصر الميليشيات في جبهة ميدي غربي محافظة حجة شمال اليمن.

وأفاد الجيش اليمني، مصرع 40 قياديا حوثيا في محافظة حجة شمال غرب اليمن في يناير الماضي، خلال المواجهات وبغارات لمقاتلات التحالف العربي.

وأشار موقع الجيش اليمني، إلى أن الجيش الوطني حقق خلال اليومين الماضيين إصابات نوعية في صفوف الميليشيات الحوثية الإيرانية، إثر استهدافه بالقصف المدفعي عددا من مواقع وتجمعات وآليات الميليشيات الانقلابية.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية على مدينة ميدي مستهدفة تمركز الميليشيات في الأحياء الغربية وحقق إصابات وخسائر بشرية كبيرة في صفوف الحوثيين.